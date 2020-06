Encanto, Lin-Manuel Miranda conferma: 'Sto lavorando a un musical d'animazione Disney'

Lin-Manuel Miranda sarà ancora una volta #TeamDisney, e non stiamo parlando di Hamilton su Disney+: a quanto pare si tratta di un nuovo progetto animato e, ovviamente, sarà un musical.

È lo stesso poliedrico artista a svelarlo, prima in diretta a Good Morning America, e poi ricondividendo il segmento sul suo Twitter, srivendo "Qualche piccola anticipazione sulle nuove canzoni che sto scrivendo per @DisneyAnimation...".

Alla domanda dei presentatori del programma, Miranda ha infatti risposto: "Un altro dei progetti a cui sto lavorando è un musical d'animazione Disney. Sto collaborando con i ragazzi di Zootropolis e Jared Bush che ha scritto Moana con me. È ambientato in Colombia, nell'America Latina" rivela "E questo è letteralmente tutto ciò che posso dirvi prima che mi si presenti Bob Iger davanti la porta di casa!"

Che possa trattarsi del vociferato progetto intitolato Encanto?

Per chi non sapesse di cosa parliamo, qualche giorno fa The DisInsider riportava la notizia di un nuovo film d'animazione ambientato in America Latina in lavorazione da due dei registi di Zootropolis, Byron Howard e Jared Bush, e Charise Castro Smith.

Miranda sembrerebbe dunque aver confermato tali voci (come ribadisce anche il sito, precisando però che è in Colombia, e non in Brasile come avevano scritto loro, che sarà ambientato il lungometraggio).

Che dire, attendiamo nuove informazioni al riguardo, e intanto ci prepariamo psicologicamente al prossimo tormentone musicale targato Disney e Lin-Manuel Miranda.