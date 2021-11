Encanto e House of Gucci ribaltano le aspettative: super box office per il Ringraziamento

Nonostante inizialmente si sia parlato di incassi al di sotto delle aspettative, Encanto si conferma primo al box office USA nel weekend del Ringraziamento ma dopo le proiezioni di venerdì ha preso in contropiede le analisti, che adesso hanno rivisto le loro stime.

Secondo i nuovi dati, infatti, Encanto è destinato ad incassare $24,3 milioni nel week-end 'corto', cifra che sul week-end lungo di 5 giorni dovuto ai giorni festivi porterà ad un debutto da $43 milioni di dollari: questi numeri superano le proiezioni che stimavano un esordio da $35-40 milioni, ma rimangono molto dietro agli incassi che Oceania ($82 milioni) e Ralph Breaks the Internet ( 84,7 milioni) avevano incassato sempre per Disney nel weekend del Ringraziamento, naturalmente nel mercato pre-pandemia. Tuttavia Encanto è il primo grande film d'animazione di quest'anno ad uscire esclusivamente nelle sale senza passare per lo streaming: con un budget di $120 milioni di dollari spese di marketing escluse, probabilmente finirà col registrare dei profitti a dir poco modesti prima della sua uscita natalizia su Disney+, eppure sta fornendo segnali incoraggianti per la distribuzione cinematografica.

A tal proposito, Ghostbusters: Legacy della Sony ha beneficiato alla grande della festa del Ringraziamento, e stando alle stime di $25 milioni di dollari andrà probabilmente ad occupare la seconda posizione della classifica nonostante sia già alla seconda settimana di programmazione. Il calo è solo del 43%, uno dei più positivi dell'anno, e consentirà al film di varcare la soglia dei 100 milioni di dollari domestici nelle prossime ore: per un paragone, Dune ha superato i 100 milioni solo oggi, dopo oltre un mese di programmazione negli USA.

Al terzo posto troviamo invece House of Gucci di Ridley Scott, prodotto da MGM/Bron, che sul week-end di 5 giorni del Ringraziamento aprirà con un totale di $21 milioni di dollari, anche lui leggermente al di sopra delle aspettative degli analisti. L'apertura 'normale' del week-end di 3 giorni, che si attesta a $13,3 milioni, è la più alta in assoluto per il genere drammatico nel 2021, avendo superato quella da $8,8 milioni di Respect, il biopic su Aretha Franklin. Una piccola vittoria per il regista dopo il fallimento di The Last Duel, ma la strada è ancora in salita: il budget di House of Gucci infatti è stato attestato a circa $75 milioni di dollari, che il film dovrà sperare di recuperare nei prossimi giorni e dalle distribuzioni nei mercati internazionali.