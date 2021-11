Encanto, House of Gucci, Resident Evil: come si presenta il botteghino questo week-end

Sarà un week-end cinematografico piuttosto intenso quello del Ringraziamento, in America come nel resto del mondo. Ma chi conquisterà la vetta tra alcuni dei titoli più attesi della stagione come Encanto, House of Gucci e il nuovo Resident Evil?

Se negli Stati Uniti ci si prepara a festeggiare il Ringraziamento e a invadere i negozi per il Black Friday, i cinema non avranno certo meno fare con tutte le nuove uscite in programma per il week-end.

E non solo l'America si dovrà preparare al pienone in sala, dato che queste pellicole arriveranno contemporaneamente anche sul mercato internazionale (sebbene noi, ad esempio, dovremo aspettare dicembre per vedere House of Gucci con Lady Gaga e Adam Driver).

Diamo dunque un'occhiata alle previsioni di guadagno dei tre titoli di maggior interesse al momento, a partire dal nuovo film d'animazione Disney Encanto, che potrebbe portare a casa già una bella cifra: si prospettano infatti degli incassi di 35/40 milioni di dollari al boxoffice domestico per la pellicola con le musiche di Lin-Manuel Miranda, e circa 35 milioni oltreoceano (fatta eccezione per Cina, Australia, Nuova Zelanda, Filippine e Vietnam), per un totale che verrebbe a superare i 70 milioni di dollari.

House of Gucci, invece, che debutterà in 45 paesi in questi giorni, potrebbe puntare a un guadagno di 10 milioni di dollari, mentre Resident Evil: Welcome to Raccoon City si dovrebbe aggirare tra gli 8 e 10 milioni di dollari.

Sembra dunque che sarà un fine settimana in grande stile per il mondo del cinema, e pieno di storie da godersi in compagnia.