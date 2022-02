Encanto sarà il nuovo franchise Disney? Parla Lin-Manuel Miranda

Dopo il successo e le nomination agli Oscar 2022, Lin-Manuel Miranda rivela quale potrebbe essere il futuro per Encanto, in seguito alle dichiarazioni del CEO di Disney Bob Chapek.

Il 2021 è stato un anno grandioso per Lin-Manuel Miranda, tra il successo di Encanto, film Disney di cui ha curato sceneggiatura e colonna sonora, e il suo debutto come regista nel film Netflix Tick, Tick... Boom!.

In una recente intervista, Miranda ha parlato dei possibili progetti futuri, in seguito alle dichiarazioni del CEO di Disney su Encanto: nei giorni scorsi, nel presentare i risultati del trimestre Bob Chapek avrebbe definito Encanto come "il lancio di un nuovo franchise".

Alla domanda diretta del giornalista che ha riportato queste dichiarazioni, Miranda ha ammesso di non avere ancora iniziato a lavorare su nuovi progetti, ma di essere pronto a esplorare l'universo narrativo a cui ha dato vita: "Avevo parlato con Chapek e gli avevo detto 'So che esiste un mondo in cui questa Casita si trova in un parco tematico e puoi entrarci dentro veramente'. Sarebbe davvero entusiasmante!".

"D'altra parte, con tutti questi personaggi ci sarebbero ancora molte cose che il pubblico vorrebbe che esplorassimo e molto viene già esplorato grazie alle fan art che ci arrivano da tutto il mondo" ha proseguito Miranda. "Non so se sarà una serie animata, un secondo film o un adattamento teatrale in cui avremo un po' di tempo in più per andare a fondo. Penso che tutto sia possibile, ma non abbiamo ancora parlato di cosa faremo".

Porte aperte, dunque, al futuro di Encanto anche per uno tra gli artefici del suo successo, che racconta anche di come il team creativo si stia scambiando in una chat di gruppo meme e video divertenti dedicati all'ultimo successo della Disney.

Sapevate che poteva esserci un finale alternativo di Encanto? Una scena scartata e diffusa pochi giorni fa avrebbe reso decisamente più straziante la conclusione del film.