Encanto, il nuovo film Disney ha qualche buco di trama?

Mentre attendiamo l'arrivo in DVD e Blu-Ray di Encanto, la pellicola Disney continua ad attirare tantissimi spettatori tra lo streaming e la sala. Il film è riuscito a conquistare grandi e piccini, registrando numeri incredibili anche per un colosso come la Disney. Tuttavia Encanto divide il pubblico: in molti infatti hanno trovato buchi di trama.

Sul web, sin dall'uscita della pellicola, i fan hanno infatti messo in luce tutti gli elementi che non tornano, e che avrebbero il potere di cambiare notevolmente la trama (dunque non secondari).

Il più importante, secondo molti, riguarda Dolores e Bruno. Come sappiamo il personaggio di Dolores ha un super-udito, che le permette di conoscere i segreti di tutti. Ma non finisce qui, perché la ragazza sembra anche incapace di mantenere un segreto. Ce ne accorgiamo nel corso della cena per la proposta di matrimonio di Isabela, quando Dolores non riesce a mantenere il segreto di Maribel per neanche 5 minuti. Allora perché è riuscita a mantenere quello di Bruno per tutti quegli anni? Con il suo udito, come ammesso anche da lei, doveva sapere della presenza dello zio nella struttura, e anche se non avesse dovuto collegare i rumori a lui, avrebbe dovuto in ogni caso allarmare la famiglia sulla presenza che sentiva. Tanto più che Bruno e Maribel si parlano proprio dietro le pareti dell'abitazione dei Madrigal! Come fa, allora, Dolores a non sapere tutto da molto prima? Perché, lei che avvisa sempre tutti e viene creduta proprio per i suoi poteri, non dice niente?

Un altro elemento non trascurabile riguarda ancora una volta Bruno, più precisamente la sua stanza. Quando, infatti, Maribel vi si reca per trovare la profezia, la ragazza supera un ostacolo spaventoso, con il rischio di cadere nel vuoto. Oscilla infatti da una corda per raggiungere l'ultima sporgenza dall'altro lato, che poi si rompe. Quando, dopo, nella stanza di Bruno la tempesta di sabbia si scatena, presumibilmente quello che restava della sporgenza mezza disintegrata, si rompe ancora di più. Dunque come ha fatto Maribel a uscire dalla stanza? Sembra quasi impossibile, se ci si riflette, considerando che casita non ha poteri in quella camera.

Ma non finisce qui, perché ci sono altri dettagli che, pur non portando grandi modificazioni a livello di trama, sfuggono. Ad esempio, se la mamma di Maribel ha il potere di curare con il cibo, perché non cura la vista di Maribel, che porta gli occhiali? Oppure, perché sulla porta della nonna c'è scritto Abuela e non Alma? La donna ha ricevuto il dono prima di essere una nonna, e sulle porte c'è scritto il nome, non il ruolo che si ha all'interno della famiglia. O ancora, perché quando Luisa va a recuperare gli asini non viene mandato Antonio? Lui può parlarci, sarebbe stato tutto molto più semplice. Infine c'è la questione che ha diviso tutti, portando molti a non apprezzare la pellicola: la risoluzione tra Bruno e la nonna è davvero così semplice? Così immediata?

Cosa ne pensate di queste riflessioni? Siete d'accordo?