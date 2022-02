Encanto: su Everyeye potete vedere in esclusiva una scena eliminata dal Classico Disney!

Encanto è disponibile in home video in versione dvd, blu-ray e blu-ray steelbook, ma intanto su Everyeye potete vedere in esclusiva una scena cancellata dal nuovo Classico Disney.

Il filmato come sempre è disponibile all'interno dell'articolo e riproducibile nel player che trovate in alto: cosa ve ne pare? Avreste voluto vederla sviluppata e inserita nel film? Ditecelo nei commenti.

Vi ricordiamo che Encanto, il 60esimo Classico Disney sviluppato dalla Walt Disney Animation Studios e vincitore del Golden Globe per il Miglior film d’animazione, è disponibile dal 27 gennaio in Blu-Ray, DVD e Blu-Ray Steelbook, che includiono anche moltissimi contenuti extra inediti, tra cui il nuovo cortometraggio animato Lontano dall’Albero, la modalità ‘Canta insieme al film’, per vedere e rivedere il film con i testi delle canzoni in sovrimpressione, le scene eliminate e gli esclusivi approfondimenti con i filmmaker.

Encanto racconta la storia di una famiglia straordinaria, i Madrigal, che vive nascosta tra le montagne della Colombia, in una casa magica, in una città vivace, in un luogo meraviglioso e incantato chiamato Encanto. La magia di Encanto ha donato a tutti un potere unico, dalla superforza al potere di guarire, a tutti tranne che a Mirabel, la protagonista: ma quando scopre che la magia che circonda Encanto è in pericolo, proprio Mirabel decide che lei, l'unica Madrigal non straordinaria, può rappresentare l'ultima speranza della sua straordinaria famiglia.

