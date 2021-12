Encanto e Don't Look Up: su Disney Plus e Netflix due nuovi film gratis per Natale

Come promesso Encanto è disponibile su Disney Plus da oggi 24 dicembre senza costi aggiuntivi se siete abbonati alla popolare piattaforma di streaming on demand, ma la notte della vigilia di Natale è molto lunga e allora spazio anche a Don't Look Up su Netflix.

Due film diversissimi tra loro, che per questo motivo sapranno deliziare i pubblici più disparati (o tutti gli spettatori onnivori abbonati ad entrambe le piattaforme!).

Don't Look Up, disponibile da oggi su Netflix dopo un passaggio nelle sale italiane, è la nuova commedia scritta e diretta da Adam McKay, autore di Anchorman e Fratellastri a 40 anni ma anche di Vice e La grande scommessa: con un cast da urlo che include, oltre a Leonardo DiCaprio e Jennifer Lawrence, anche Jonah Hill, Mark Rylance, Ron Perlman, Timothée Chalamet, Ariana Grande, Cate Blanchett e Meryl Streep, il film - ottimo e ideale punto di incontro tra la prima parentesi del cinema di McKay e il nuovo periodo più 'sofisticato' - racconta la storia di una studentessa di astronomia e del suo professore, che scoprono che una cometa grande come l'Everest è diretta verso la Terra (per maggiori approfondimenti date un'occhiata al trailer di Dont look up).

L'altra offerta del giorno come detto è Encanto, sessantesimo Classico Disney che arriva in streaming mentre è ancora in programmazione in diversi cinema di tutta Italia: diretto da Jared Bush, Charise Castro Smith e Byron Howard, il film è ambientato tra le montagne della Colombia, in una straordinaria e magica città di nome Encanto, e racconta la storia della giovane Mirabela, l'unica della famiglia Madrigal a non aver alcun tipo di potere magico. Quando un misterioso potere porterà via la magia sarà lei, da sempre considerata la più debole, la sola che potrà risolvere la situazione.

