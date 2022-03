Encanto domina la classifica dei film più visti in streaming

Forse non si parlerà di Bruno in casa Madrigal, ma di certo gli spettatori parlano di Encanto, e stanno guardando il film su Disney+, perché la pellicola è costantemente al primo posto nella classifica dei lungometraggi più visti sulle piattaforme streaming.

A comunicarcelo, come sempre, Nielsen, il sito che registra e analizza dati riguardanti la fruizione dei titoli di intrattenimento, e che ci mostra come anche questa settimana il film con le musiche di Lin-Manuel Miranda si è piazzato al primo posto della classifica dei più visti dal pubblico.

Di certo la pellicola presente anche tra le nomination agli Oscar 2022 nella categoria Miglior Film d'Animazione è in buona compagnia, dato che i primi 10 posti sono letteralmente dominati da Disney+ e Netflix, con la piattaforma della casa di Topolino che vanta ottimi numeri anche per L'Era Glaciale - Le avventure di Buck, il film Marvel Eternals e un altro classico animato, Oceania.

Netflix, invece, fa affidamento sulle novità come Home Team e The Tinder Swindler, ma anche ytitoli collaudati come i film di Cattivissimo Me e Transformers: Revenge of the Fallen.

Qui di seguito trovate la Top 10 completa:

1. (Disney+) Encanto

2. (Netflix) Home Team

3. (Netflix) Despicable Me 2

4. (Netflix) The Tinder Swindler

5. (Disney+) The Ice Age Adventures of Buck Wild

6. (Netflix) Transformers: Revenge of the Fallen

7. (Netflix) The Lucky One

8. (Netflix) Despicable Me

9. (Disney+) Eternals

10. (Disney+) Moana