Encanto, Disney+ propone la versione karaoke del film d'animazione

Da quando Encanto è uscito su Disney+ ha accumulato oltre 180 milioni di visualizzazioni grazie anche ai numerosi rewatch. Un apprezzamento globale che ora conoscerà una nuova fruizione. Da venerdì 18 marzo i fan potranno scoprire un modo completamente nuovo di guardare l'acclamato film d'animazione sulla piattaforma.

In passato Disney pubblicò 'Disney Sing-Along Songs' su VHS, con le performance musicali dei Classici più famosi, in maniera tale da permettere ai fan di cantare le canzoni in modalità karaoke. E proprio una versione moderna di questa fruizione è ciò che attende gli spettatori dal 18 marzo. Encanto domina la classifica dei film più visti in streaming e potrebbe incrementare ulteriormente il numero di visualizzazioni.



Disney ha appena annunciato di aver deciso d'introdurre versioni karaoke degli spezzoni musicali preferiti dai fan sul loro servizio streaming; in tal modo gli spettatori possono seguire i testi sullo schermo e cantare canzoni come Non si nomina Bruno, La pressione sale e Dos Oruguitas, nominata agli Academy Award.



Entro fine anno i fan possono aspettarsi altri titoli in versione karaoke quali Frozen, Frozen II, La bella e la bestia versione animata del 1991 e versione live action del 2017.

Con un catalogo ricco e infinito come quello disneyano, la Casa di Topolino pare aver trovato un nuovo modo per arricchire l'esperienza dei fan sulla piattaforma streaming.



Per saperne di più sul film recuperate la nostra recensione di Encanto.