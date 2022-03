Encanto conquista l'Oscar dell'animazione! E' il quarto Classico Disney nel palmares

Va ad Encanto l'Oscar 2022 per il miglior film animato: pochi istanti fa, durante la cerimonia di premiazione attualmente in corso al Dolby Theatre di Los Angeles, il 60esimo Classico Animato della Disney ha vinto il premio più prestigioso per il cinema d'animazione.

Encanto, diretto da Byron Howard e Jared Bush, nonostante incassi modesti al box office a causa del covid-19 è riuscito ad imporsi come un vero e proprio fenomeno globale dopo il suo esordio sulla piattaforma di streaming on demand Disney Plus, avvenuto nel giorno della vigilia di Natale del 2021. Agli Oscar 2022 ha superato la concorrenza di I Mitchell vs le Macchine della Sony, Flee, Luca della Pixar e Raya e l'ultimo drago, secondo film Disney in gara.

Escludendo i premi onorari che l'Academy ha consegnato nel corso della sua storia ai film animati (fin da Biancaneve e i sette nani del 1937) e facendo partire il conteggio dal 2001, anno della fondazione dell'Oscar per il miglior film animato, Encanto è diventato il quarto film Disney a trionfare in questa categoria: in precedenza, su un totale di tredici nomination, i tre film animati Disney a vincere l'Oscar erano stati Frozen, Big Hero 6 e Zootopia.

Con la doppia nomination ottenuta con Encanto e Raya, la Disney ha pareggiato il totale di tredici candidature della DreamWorks Animation (che però ha solo due vittorie nel palmares); davanti a tutti rimane la Pixar, con sedici nomination totali e ben undici vittorie.

Ricordiamo che Encanto è nominato anche in altre due categorie agli Oscar 2022: quella per la migliore colonna sonora originale di Germaine Franco e quella per la migliore canzone originale a Lin-Manuel Miranda.