Encanto: ecco come il film d'animazione si ricollega a Walt Disney in persona

Disney Pictrurs ha da poco distribuito nelle sale Encanto, il 60esimo classico d'animazione diretto da Byron Howard e Jared Bush, insieme alla co-regista Charise Castro Smith. Ebbene, per sancire il traguardo raggiunto con questo film #60, la pellicola si ricollega direttamente al creatore dell'azienda, il leggendario Walt Disney. Ecco come!

Prima di tutto, nell'incipit del film vediamo un logo ispirato a Steambot Willie in bianco e nero, ma questa è solo una delle connessioni al passato dell'azienda di Encanto. Ce n'è infatti una ancora più diretta tra la pellicola e il viaggio di Walt Disney. Il riferimento è al viaggio da ambasciatore per il governo degli Stati Uniti compiuto da Disney in Sud America, che nel 1941 fu vulnerabile all'influenza dei nazisti. Il viaggio servì a Disney per riprendersi da alcune brutte sventure sia artistiche che personali: la morte della madre per una fuga di gas nella casa (di cui Disney si incolpo perché fu lui a comprare la casa alla madre); il fallimento commerciale di Fantasia, una pellicola che avrebbe dovuto rivoluzionare il mondo dell'animazione; o ancora il fatto che il mercato europeo era bloccato a causa della tragedia della seconda guerra mondiale.

Disney quindi assemblò un team (che si fece chiamare El Grupo) e il viaggio venne immortalato nel documentario intitolato Walt and El Grupo. Insieme girarono per il Brasile, l'Argentina e il Perù e l'intento era quello di girare del materiale per dei corti o film da proiettare in quei territori. Vennero incluse delle fermate anche in Ecuador e Colombia e alla fine quell'esperienza fu cruciale per la realizzazione di film come Saludos Amigos del 1942 e I tre caballeros del 1944.

Curiosità vuole che sia stato un viaggio di ricerca compiuto dai registi Byron Howard e Jared Bush e dal compositore Lin-Manuel Miranda in Sud America a dare vita anche a Encanto, il nuovo classico animato Disney, chiudendo un cerchio iniziato nel 1941.

