Encanto, una Colombia magica e intrigante nel nuovo trailer del film Disney

Nel mese di luglio era stato pubblicato un primo trailer di Encanto, il 60° film d'animazione targato Disney, che uscirà al cinema il 24 novembre per poi arrivare su Disney+ alla vigilia di Natale. La Casa di Topolino ha presentato nella giornata di mercoledì un nuovo trailer, che ci permette di scoprire qualcosa in più sul film.

Le immagini di Encanto, primo titolo Disney ambientato interamente n Colombia, sono visibili anche all'interno della notizia, e sono impregnate di quel realismo magico che ha reso grande la letteratura sudamericana. Viene nominata anche una delle specialità gastronomiche del paese, l'arepa con queso, una sorta di piadina al formaggio.

Il film è incentrato sulla famiglia Madrigal, in cui ognuno possiede talenti straordinari e capacità sovrumane tranne, almeno in apparenza, Mirabel (doppiata da Stephanie Beatriz). Quest'ultima è determinata a non lasciarsi demoralizzare, e sarà l'unica persona in grado di salvare la situazione quando la famiglia e la sua magia si ritroveranno pericolosamente minacciate.

Encanto è diretto da Byron Howard e Jared Bush, già autori del fortunato Zootropolis. La sceneggiatura è scritta da Charise Castro Smith insieme allo stesso Bush. Oltre a Stephanie Beatriz, vista anche in Brooklyn Nine-Nine, fanno parte del cast vocale di Encanto, tra gli altri, anche Wilmer Valderrama e Diane Guerrero.

In attesa dell'uscita del film, se non l'avete ancora fatto, potete dare un'occhiata anche al poster di Encanto.