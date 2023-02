Encanto, il Classico Disney stravince ai Grammy: tre premi per Non si nomina Bruno

Si è svolta ieri sera la 65ma edizione dei Grammy Award, e tra i premiati spicca il Classico Disney Encanto, ottimo successo al cinema nel 2021 e poi distribuito sulla piattaforma streaming Disney+. Il film di Byron Howard e Jared Bush si è aggiudicato ben tre premi grazie alla canzone Non si nomina Bruno, diventata virale.

Encanto ha vinto i premi per la miglior compilation soundtrack per Visual Media, la miglior colonna sonora (Germaine Franco) e la miglior canzone (Non si nomina Bruno di Lin-Manuel Miranda). Se volete sapere perché Non si nomina Bruno è un successo musicale potete scoprirlo nel nostro approfondimento dedicato alla canzone.



Un risultato di grande prestigio, in considerazione della concorrenza agguerrita; tra i candidati altri titoli di assoluto richiamo come Elvis, Top Gun: Maverick e West Side Story.

Germaine Franco, formatasi alla Shepherd School of Music della Rice University, è la prima donna a scrivere la colonna sonora per un film d'animazione Disney.



Encanto, 60° Classico Disney, è ambientato in Colombia e racconta la storia della famiglia Madrigal, che trascorre le proprie giornate all'interno di una casa incantata. Tutti i componenti del nucleo possiedono poteri magici, tranne la giovane Mirabel, che inspiegabilmente non possiede alcun potere magico.



Per saperne di più sul film potete leggere la nostra recensione di Encanto.