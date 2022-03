Encanto, il Classico Disney continua a dominare le classifiche streaming

Encanto continua ad essere sulla bocca di tutti. L'ultimo Classico Disney ha ottenuto buoni risultati al box-office lo scorso autunno ma è diventato un fenomeno assoluto da quando è stato reso disponibile su Disney+ dalla Vigilia di Natale. Da quel momento il film ha scalato le classifiche senza conoscere flessioni.

Nielsen ha pubblicato i numeri dello streaming negli Stati Uniti nella settimana dal 14 al 20 febbraio. Durante quel periodo Encanto è stato il film più visto su tutte le piattaforme streaming con un margine sulla concorrenza incredibilmente ampio. Il film Disney è stato visto per più di 1,2 miliardi di minuti nel corso di quella settimana.



E i numeri sembrano non calare nemmeno a marzo. Inoltre Disney aggiungerà la versione karaoke di Encanto, per incrementare ulteriormente le visioni del film su Disney+.

Come successe in passato per le versioni VHS, anche in streaming la major ha deciso di introdurre delle versioni dei propri film con le canzoni accompagnate dalle parole, in maniera tale da permettere al pubblico di cantare le proprie musiche preferito nel corso della visione.



Nel corso della Notte degli Oscar 2022 verrà eseguita dal vivo la canzone Non si nomina Bruno. Encanto è candidato nelle sezioni miglior film d'animazione, miglior colonna sonora originale e miglior canzone originale.

Nel frattempo il film ha ottenuto il Golden Globe e il BAFTA Award quale miglior film d'animazione. Sul nostro sito potete leggere la nostra recensione di Encanto.