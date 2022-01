Encanto, la canzone Non si nomina Bruno conquista un altro grande traguardo

Non si nomina Bruno è la canzone del momento, da quando Encanto è approdato nei cinema e su Disney+ in tutto il mondo il successo della canzone è costantemente aumentato fino a diventare un vero e proprio trionfo internazionale dai tempi di “Let it Go” di Frozen.

La canzone "We Don't Talk About Bruno" ha superato "Let It Go" nelle classifiche Disney di tutti i tempi, salendo al numero 4 della Billboard Top 100, la canzone di Frozen si era fermata al quinto posto. Negli ultimi dati di Billboard, We Don't Talk About Bruno è diventato il brano che ha raggiunto le posizioni più alte in classifica per un film d'animazione Disney dal 1995. La canzone ha recentemente raggiunto la vetta delle classifiche di Spotify, Apple Music e iTunes negli Stati Uniti ed è al primo posto nella classifica mondiale dei video musicali di YouTube. Se non l'avete ancora fatto, scoprite quali sono le tre canzoni di Encanto più belle nel nostro approfondimento.

A quanto pare, i fan devono ringraziare Lin-Manuel Miranda anche per il nome del personaggio, ormai associato a questa canzone. In una recente intervista al New York Times, uno dei registi di Encanto, Jared Bush ha rivelato che il personaggio originariamente doveva chiamarsi Oscar. Ma probabilmente ci sono molti Oscar Madrigal in Colombia e il film avrebbe avuto problemi legali. Quindi, lui e il regista Byron Howard hanno inviato un elenco di alternative a Miranda, che ha scelto Bruno. Il resto, è storia.



Non perdetevi la nostra recensione di Encanto e fateci sapere nei commenti se anche voi siete rimasti conquistati da questo nuovo successo di casa Disney!