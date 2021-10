Encanto, il cantautore colombiano Maluma nel cast vocale del prossimo film Disney

Disney annuncia un nuovo componente del cast vocale di Encanto, il film d'animazione in uscita tra qualche mese. Si tratta di Maluma, un cantautore molto celebre in Colombia, che entra a far parte di un cast che comprende già molti nomi noti al grande pubblico.

Con le musiche di Lin-Manuel Miranda, Encanto ha un cast vocale composto da Stephanie Beatriz (che i più conosceranno come la Rosa Diaz di Brooklyn Nine-Nine), John Leguizamo, voce di Sid nella serie di film d'animazione L'Era Glaciale, e Wilmer Valderrama da That '70s Show e NCIS.

Nel video annuncio che trovate a fine articolo, Maluma annuncia al pubblico che presterà la sua voce al personaggio di Mariano, il rubacuori della città, il gentile fidanzato di Isabela Madrigal (doppiata da Diane Guerrero), la sorella quasi perfetta di Mirabel, la protagonista del film interpretata dalla Beatriz.

Sebbene non abbia poteri magici come la fidanzata, che può far sbocciare fuori ovunque, si trova comunque a suo agio nella famiglia Madrigal, fino al momento in cui qualcosa andrà storto e Mirabel sarà l'unica speranza per la famiglia.

"Encanto è un film magico" ha commentato Maluma. "Vengo dalla Colombia e la storia è quella di una famiglia colombiana. Sono orgoglioso di far parte di questa bellissima storia. Significa molto per me, perché metto molta passione nel far conoscere a tutto il mondo i valori culturali e la storia del mio paese".

Per quanto riguarda il cast vocale italiano, invece, i nomi finora annunciati sono quelli di Alvaro Soler, Luca Zingaretti, Diana Del Bufalo e Angie Cepeda, che fa parte anche del cast vocale della versione originale.

Encanto debutterà nelle sale cinematografiche di tutto il mondo dal 24 novembre. A partire dal 24 dicembre, la vigilia di Natale, il film d'animazione sarà disponibile in streaming su Disney+. Nell'attesa, date un'occhiata all'ultimo trailer di Encanto.