Encanto, primo al boxoffice del Ringraziamento ma incassi al di sotto delle aspettative

Il nuovo film d’animazione della Disney non ha ottenuto i risultati sperati durante il Ringraziamento, Encanto ha incassato $ 7,5 milioni al botteghino, il che lo rende uno dei film Disney con uno degli incassi più bassi al suo debutto nelle sale cinematografiche.

La pellicola racconta la storia della famiglia Madrigal che vive in una città incantata tra le montagne della Colombia. A ogni bambino è stata concessa un'abilità unica come la superforza o poteri curativi, tranne uno. Mirabel, l'unico membro della sua famiglia che non possiede abilità speciali, scopre che la magia di Encanto è in pericolo e si rende conto che potrebbe essere l'unica in grado di salvarla.



La performance relativamente deludente di Encanto ha abbassato anche le prospettive al botteghino per il film nel weekend, che inizialmente avrebbe dovuto incassare 40 milioni di dollari in USA. Ora, le previsioni al ribasso si aggirano intorno ai 26 milioni di dollari nel fine settimana e ai 38 milioni di dollari nell'arco di cinque giorni. Se le previsioni si avverassero, le vendite al botteghino del weekend di apertura di Encanto sarebbero inferiori a quelle del film Pixar del 2015 Il viaggio di Arlo (The Good Dinosaur) che ha incassato 39 milioni di dollari durante il suo weekend di uscita e ha incassato oltre 55 milioni di dollari nei suoi cinque giorni totali, uno dei film Disney/Pixar con le prestazioni più basse al botteghino. House of Gucci ha debuttato con $ 4,2 milioni, mentre Resident Evil: Welcome to Raccoon City ha aperto a $ 2.5 milioni.

Encanto, la cui colonna sonora è stata firmata da Lin-Manuel Miranda, potrebbe ancora avere la possibilità di riprendersi dalla sua scialba performance del Ringraziamento, tuttavia è improbabile che il film raggiunga la previsione iniziale. La pellicola è al cinema dal 24 novembre, non perdetevi la nostra recensione di Encanto.