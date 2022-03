Encanto batte I Mitchell contro le macchine: Netflix ironizza con un estratto dal film

Nella notte, Encanto ha vinto l'Oscar come miglior film d'animazione battendo concorrenti agguerritissimi come Luca, Raya e l'ultimo drago, Flee e soprattutto I Mitchell contro le macchine, che era dato come lo sfidante più pericoloso per la pellicola della Disney. Proprio l'account Twitter del film Netflix ha ironizzato con gusto sulla sconfitta.

Su Twitter, infatti, l'account ufficiale di I Mitchell contro le macchine ha pubblicato una serie di GIF estratte dalla pellicola animata per ironizzare sulla sconfitta subita agli Oscar; principalmente le parti pubblicate rimandano alla sequenza in cui il gigantesco pupazzo Furby si erge sui protagonisti per dire: "Il dolore mi rende solo più forte" o ancora "Vendicherò i miei figli caduti". A proposito vi rimandiamo alle curiosità legate al cameo di Furby.

I Mitchell contro le macchine aveva vinto gli Annie Awards, riconoscimenti rivolti ai migliori film d'animazione dell'anno, ed era quindi dato come favorito alla vittoria finale agli Oscar salvo poi essere battuto da Encanto; quest'ultimo è il quarto film d'animazione tradizionale Disney a riuscire nell'impresa di conquistare un Oscar dopo Frozen, Big Hero 6 e Zootropolis, su un totale di 13 nomination.

Con la doppia nomination ottenuta con Encanto e Raya, la Disney ha pareggiato il totale di tredici candidature della DreamWorks Animation (che però ha solo due vittorie nel palmares); davanti a tutti rimane la Pixar, con 16 nomination totali e ben 11 vittorie.

Ricordiamo che Encanto è stato nominato anche in altre due categorie agli Oscar 2022: quella per la migliore colonna sonora originale di Germaine Franco (Oscar andato a Hans Zimmer per Dune) e quella per la migliore canzone originale a Lin-Manuel Miranda (premio vinto da Billie Eilish e Finneas per No Time To Die).

Su questa pagine vi consigliamo di recuperare la nostra recensione di I Mitchell contro le macchine, prodotto dalla Sony ma acquistato da Netflix per la cifra di 110 milioni di dollari (e diffuso in streaming in piena pandemia).