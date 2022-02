Encanto avrà dei sequel? La CEO di Disney lo definisce 'Il nostro nuovo franchise'

Encanto è stato candidato agli Oscar 2022 e il successo del film ottenuto tra le sale cinematografiche e la piattaforma di streaming on demand Disney Plus potrebbe aver spinto la Disney ad iniziare lo sviluppo di progetti sequel.

Mentre parlava del successo dei recenti film dello studio durante la chiamata sugli utili trimestrali della Disney mercoledì pomeriggio, il CEO Bob Chapek ha definito il film il "lancio di un nuovo franchise": eventuali nuovi progetti ambientati nel mondo di Encanto non sono ancora stati annunciati ufficialmente dalla Disney, ma a quanto pare potrebbero essere dietro l'angolo; e data l'enorme quantità di personaggi e la ricchezza del mondo che fa da ambientazione alla vicenda, la realizzazione di molte nuove serie tv e film è una possibilità più che concreta. Del resto qualsiasi membro della famiglia Madrigal potrebbe ragionevolmente ottenere la propria storia stand-alone, e ci sono ancora molte domande sulle origini della magia che conferisce loro i poteri. Insomma, le opzioni disponibili per la Disney sono molte, per il momento non resta che attendere annunci ufficiali.

Negli ultimi anni, sia Frozen che Ralph Spaccatutto hanno ricevuto sequel cinematografici dalla Disney, mentre titoli come Oceania, Zootropolis e La principessa e il ranocchio espanderanno le loro storie con TV esclusivi per Disney+. Cosa vorreste vedere nel futuro di Encanto? Ditecelo nei commenti.

Per altre letture ripercorrete insieme a noi la storia di tutti i 60 Classici Disney, da Biancaneve e i sette nani a Encanto.