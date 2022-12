Encanto at the Hollywood Bowl: Disney svela il trailer dello show in arrivo su Disney Plus

Disney+ ha diffuso il trailer, il poster e la data d'uscita di Encanto at the Hollywood Bowl, una magica esperienza che trasforma l’evento dal vivo in un film, con una speciale introduzione di Lin-Manuel Miranda.

Prodotto da Disney Branded Television e da Fulwell 73 Productions (La Via per le Stelle, Adele: One Night Only, vincitore di Emmy Award e Grammy), il nuovissimo speciale originale sarà disponibile in streaming mercoledì 28 dicembre, in esclusiva su Disney+: il pubblico sarà trasportato nella Casa Madrigal per assistere a un concerto spettacolare e senza precedenti, col cast originale di Encanto di Walt Disney Animation Studios che si riunisce all’Hollywood Bowl per un concerto-evento che presenta i numeri musicali preferiti dai fan tratti dalla colonna sonora del film, nominata per tre Grammy.

Con Stephanie Beatriz (nel ruolo di Mirabel), Jessica Darrow (nel ruolo di Luisa), Diane Guerrero (nel ruolo di Isabela), Adassa (nel ruolo di Dolores), Carolina Gaitán (nel ruolo di Pepa), Mauro Castillo (nel ruolo di Félix), Angie Cepeda (nel ruolo di Julieta) e Olga Merediz (nel ruolo di Abuela Alma), insieme a ospiti speciali - le leggendarie superstar colombiane e i vincitori di diversi Latin Grammy Carlos Vives e Andrés Cepeda - Encanto at the Hollywood Bowl trasforma lo storico luogo nel mondo del film d’animazione che è diventato un fenomeno globale. Questa esperienza musicale registrata dal vivo, con un’orchestra di 80 persone, 50 ballerini ed effetti speciali spettacolari, offre agli spettatori un posto in prima fila per un evento senza precedenti che celebra il mondo, i personaggi e le canzoni di Encanto.

Per altri contenuti rivivete tutti i 62 Classici Disney, da Biancaneve al prossimo Wish in uscita nel 2023.