Encanto, in arrivo il sequel? Disney sta pensando a modi per 'espandere' la saga

Mentre I fan si preparano all'uscita di Wish, il 62esimo Classico Disney in arrivo nell'anno del centenario dello studio, da Hollywood arrivano grosse novità per il futuro della saga di Encanto.

Si, avete letto bene, 'saga': questo perché, nel corso di una recente intervista promozione con The Direct, il produttore Yvett Merino ha lasciato intendere che la Disney sta lavorando su come 'espandere' Encanto in un franchise: "Non ho nulla di ufficiale da dire, ma adoro il mondo di Encanto e non vedo l'ora di vederlo espandersi in tutta l'azienda." Anche se Merino non ha approfondito l'idea di un sequel diretto del film d'animazione Encanto, il 60esimo Classico Disney, ha confermato che la Disney vuole mantenere vivo il mondo creato dal film: “Siamo rimasti stupefatti dalla reazione e dal modo in cui Encanto è riuscito a entrare in contatto con così tante persone”, ha osservato. “Stiamo cercando diversi modi in cui possiamo mantenere quel mondo in vita. Vedremo...”

Encanto è uscito nel 2021: il film è stato diretto da Jared Bush e Byron Howard da una sceneggiatura di Charise Castro Smith e Bush. Il cast di doppiatori della versione originale del film d'animazione era formato da Stephanie Beatriz, Maria Cecilia Botero, John Leguizamo, Mauro Castillo, Jessica Darrow, Angie Cepeda, Carolina Gaitán, Diane Guerrero e Wilmer Valderrama.

In questi giorni vi abbiamo anticipato che Frozen 3 farà la storia della Disney completando la prima Trilogia di Classici in assoluto: Encanto entrerà a far parte del club ristretto di Classici che hanno beneficiato di un sequel? Staremo a vedere.