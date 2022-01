Encanto: le 3 canzoni più belle del nuovo classico Disney, siete d'accordo?

Il 2021 è stato un anno incredibile per il creatore del celebre musical Hamilton, Lin-Manuel Miranda, che fra le sue esperienze più importanti conta la direzione del suo primo film e la scrittura dei brani dell'ultimo successo Disney. Recentemente la soundtrack di Encanto ha superato Adele nelle classifiche. Ma quali sono i suoi 3 brani migliori?

Ecco una lista dei brani più significativi secondo noi.

NON SI NOMINA BRUNO

Recentemente in un'intervista ci è stato raccontato come sia nato il brano non si nomina Bruno, tra i più apprezzati del nuovo film Disney. I numeri corali, compreso quello di apertura che presenta tutta la famiglia, sono dinamici e contengono dei motivetti che è difficile dimenticare dopo che li si è ascoltati anche solo una volta. Miranda ha spiegato di aver studiato a fondo l'orchestrazione e la strumentazione colombiana, molto diverse da quelle di altre culture, e ha inserito strumenti come la fisarmonica che si sono sposati benissimo con i brani da lui creati. In questo modo ha scritto canzoni vitali, che hanno trovato la loro massima realizzazione proprio nei pezzi corali, come appunto questo, dove si è concentrato soprattutto sull'effetto "mistero" del personaggio di Bruno, e ha provato a raccontare quella che sembrava una "storia di fantasmi".

LA PRESSIONE SALE

Questo è un brano in cui, per sonorità, si sente molto il tocco di Miranda che aggiunge ai ritmi, fino a questo momento piuttosto legati alla tradizione, qualcosa di più moderno. La parte interessante di questa canzone, però, non sta solo nel suo lato musicale, ma anche nel testo, che fa emergere un personaggio piuttosto diverso rispetto a quelli (femminili almeno) a cui siamo abituati. Infatti Luisa si apre con la sorella, raccontandole tutte le pressioni che sente nel dover essere sempre forte e invincibile. Si tratta di un brano che rappresenta una prima svolta e svela una crepa nella apparentemente perfetta famiglia Madrigal.

DOS ORUGUITAS

Questa è la ballad del film, sicuramente il brano più emozionante di Encanto. Questa è la prima canzone scritta da Lin-Manuel Miranda interamente in spagnolo, e racconta della necessità di essere liberi per poter cambiare. La metafora legata alla natura comunica al meglio il messaggio, e la volontà di Miranda di creare una canzone folk colombiana che dovesse dare la sensazione di essere sempre esistita, è andata a buon fine. Dos Oruguitas è una canzone che conquista subito.