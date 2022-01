Encanto 2, Disney farà il sequel del nuovo classico d'animazione?

Encanto è stato il successo di Natale per la Disney, e ha portato al cinema e davanti agli schermi del computer e della TV intere famiglie. Adesso ci chiediamo se le avventure della famiglia Madrigal potrebbero continuare. É in programma un sequel?

La Disney non ha espressamente dichiarato di avere dei progetti circa Encanto 2, tuttavia il produttore Clark Spencer, Presidente dei Walt Disney Animation Studios, ha recentemente parlato della piattaforma e dei suoi prodotti, dicendo qualcosa di interessante. "Una delle cose migliori di avere la piattaforma di Disney+ è che ci concede l’opportunità di ampliare le nostre storie e restituire agli spettatori personaggi e mondi che hanno amato" ha detto Spencer. Il produttore ha infatti parlato del fatto che un film come Encanto richiede un lavoro di almeno 5 anni, ed è triste alla fine lasciar andare quei personaggi con cui si è passato molto tempo. Ed è per questo che sarebbe bello, secondo lui, avere tornare ad esplorare protagonisti che già conosciamo e a cui il pubblico è affezionato, e darci occasione di raccontare nuove storie su di loro.

"Encanto è arrivato al cinema in tutto il mondo, siamo felici di condividerlo con il pubblico, ma siamo coscienti anche del fatto che per noi è la fine di un lungo viaggio. Adesso, tuttavia, con Disney+ le cose possono cambiare, e questo è molto emozionante" ha aggiunto Spencer. Proprio queste dichiarazioni farebbero dunque pensare all'arrivo di un sequel o, a sorpresa, di una serie, che vedrebbero come protagonista ancora una volta la famiglia Madrigal.

Intanto la soundtrack di Encanto raggiunge nuovi record, andando a battere Adele e conquistando il primo posto nella classifica degli album più venduti!