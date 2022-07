Empire of Light: svelata la data di uscita del nuovo film di Sam Mendes!

Searchlight Pictures è uscita dall'ombra e ha rivelato la data di uscita del nuovo film diretto da Sam Mendes, Empire of Light. La pellicola arriverà ufficialmente nelle sale il prossimo 9 dicembre.

Le riprese del film sono iniziate a febbraio e il cast sarà composto da attori del calibro Olivia Colman (The Favourite), Micheal Ward (Blue Story) e Colin Firth (The King's Speech). A completare il cast del film di Mendes saranno Tom Brooke, Hannah Onslow, Toby Jones, Crystal Clarke e Tanya Moodie.

Sebbene gran parte della trama non è stata ancora rivelata, sappiamo che Empire of Light si svolgerà nei primi anni '80, in una cittadina balneare inglese che ospita un bellissimo cinema storico d'altri tempi. All'interno delle mura dell'architettura classica, si formeranno relazioni e il romanticismo sboccerà mentre l'amore per il cinema unirà i suoi personaggi principali. Le riprese si sono svolte lungo la pittoresca costa del Kent durante il tardo inverno e l'inizio della primavera.

Empire of Light segnerà il ritorno di Mendes al cinema dopo la sua acclamata pellicola di guerra del 2019, della quale abbiamo parlato nella nostra recensione di 1917. Il film incentrato sulla prima guerra mondiale ha ottenuto 10 nomination alla cerimonia degli Academy Awards di quell'anno e ha portato a casa i titoli di Miglior fotografia, Miglior montaggio sonoro e I migliori effetti visivi. Non estranee al circuito dei premi le altre produzioni di Mendes, tra le quali ricordiamo American Beauty, Road to Perdition, Revolutionary Road, Skyfall e Spectre, tutte celebrate dalla critica di Hollywood.