Empire of Light di Sam Mendes al Torino Film Festival, ecco il nuovo trailer italiano

Searchlight Pictures ha diffuso il trailer italiano di Empire of Light, nuovo film diretto da Sam Mendes dopo il successo internazionale e i 3 Premi Oscar ottenuti con 1917. La pellicola, che vede nel cast anche Olivia Colman e Colin Firth, verrà presentata in anteprima nazionale al 40esimo Torino Film Festival a fine novembre. L'uscita nel 2023.

A narrare il trailer è Toby Jones, che nel film interpreta un proiezionista cinematografico. Da ciò che vediamo Empire of Light ci porterà in una cittadina balneare inglese negli anni '80, e sarà una meditazione profonda di Mendes sulle emozioni potentissime che il cinema è in grado di portare e ispirare nel suo pubblico.

Nel monologo iniziale Jones parla proprio di oscurità e luce, due elementi fondamentali, quasi con lo stesso grado di importanza, nella proiezione di un film, e dà vita a una metafora che abbraccia l'esistenza stessa. Inizialmente descrive infatti il film come una serie di fotogrammi statici con l'oscurità nel mezzo. Ma poi riflette: "Se faccio girare il film a 24 fotogrammi al secondo, creo un'illusione di movimento, un'illusione di vita. Dunque non vedete l'oscurità. Là fuori, si vede solo un raggio di luce. E niente accade senza luce".

Per questa pellicola Mendes è tornato a collaborare con il direttore della fotografia Roger Deakins, con cui aveva già lavorato a due suoi film: 1917 e Skyfall. Ma non finisce qui, perché il cast di Empire of Light sarà formato da star di altissimo livello, tra le quali spiccano appunto Olivia Colman e Colin Firth. Ci sono anche il vincitore del BAFTA Micheal Ward, Tom Brooke, Tanya Moodie, Hannah Onslow, Crystal Clarke e il già citato Toby Jones.

Empire of Light uscirà il 23 febbraio 2023 nelle sale italiane, distribuito da The Walt Disney Company Italia. La pellicola sarà presentata in anteprima al 40° Torino Film Festival di scena dal 25 novembre al 3 dicembre. Su queste pagine la recensione di 1917, ultimo film del regista.