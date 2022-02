Empire of Light: ecco quando iniziano le riprese del film di Sam Mendes

Le riprese di Empire of Light di Sam Mendes sono pronte a partire a Margate. I lavori inizieranno a breve nella cittadina inglese per proseguire lungo la costa del Kent fino a primavera inoltrata. Insieme a questa notizia si aggiunge anche quella dell'arrivo di Tom Brooke e Hannah Onslow nel cast di Empire of Light.

Il film con Colin Firth, che Mendes ha anche scritto, trasporterà il pubblico negli anni '80, e racconterà una storia d'amore nel vecchio cinema. Il regista e sceneggiatore produrrà insieme a Pippa Harris con la Neal Street Productions, mentre Searchlight Pictures si occuperà invece dell'uscita in sala della pellicola.

Sam Mendes ha fatto il suo esordio con il film di successo American Beauty nel 1999, vincitore di Oscar e BAFTA. Invece la sua ultima pellicola, 1917, è arrivata nel 2019, e ha fatto molto scalpore per la tecnica utilizzata: il regista ha infatti girato l'intero film come se si trattasse di un unico piano sequenza, con soli pochi tagli nel mezzo.

Il regista lavorerà nuovamente con il DOP Roger Deakins e con altri collaboratori di 1917 come la casting director Nina Gold, la produttrice esecutiva Julie Pastor e il sound mixer Stuart Wilson. Mendes si è detto "entusiasta" di tornare al lavoro con "tutti questi meravigliosi collaboratori". E noi non possiamo che essere curiosi del risultato.