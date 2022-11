'Empire of Light', Olivia Colman nel nuovo trailer per l'attesissimo film di Sam Mendes!

La casa di produzione Searchlight Pictures ha appena rilasciato il nuovo trailer ufficiale di Empire of Light che vede come protagonista assoluta l'attrice premio Oscar Olivia Colman, ma non solo: anche Colin Firth sarà in Empire of Light.

"Guardati intorno. Questo posto è per le persone che vogliono scappare, per le persone che non appartengono da nessun'altra parte", queste sono le primissime parole che introducono lo spettatore al nuovo trailer dell'attesissimo Empire of Light di Sam Mendes. Il regista è autore di capolavori come 1917 (a tal proposito, vi invitiamo a leggere la nostra recensione di 1917), American Beauty, Skyfall, Revolutionary Road, Spectre tra i tanti titoli straordinari.

Altrettanto straordinaria è proprio la protagonista: Olivia Colman. L'avrete vista sicuramente in La favorita, in The Lost Daughter, in The Father con lo straordinario Anthony Hopkins, in The Iron Lady, ma anche in serie strepitose come The Crown e Fleabag. Attrice dal talento inestimabile, interpreterà in Empire of Light una direttrice cinematografica (Hilary) vittima di un periodo difficile dovuto ad un'instabilità mentale impellente. Tra lei e Stephen (interpretato da Michael Ward) nascerà una storia d'amore che trova uno sfondo sensazionale in un'Inghilterra anni '80 e in un cinema dall'ambiente caldo e illuminante.

Questo è il secondo trailer rilasciato dalla casa di produzione Searchlight Pictures. Vi invitiamo quindi a dare un'occhiata anche al primo trailer ufficiale di Empire of Light - giusto per non lasciarvi sfuggire nulla!