Empire of Light: scoprite il nuovo film di Sam Mendes nel primo trailer ufficiale!

Searchlight Pictures ha da poco rivelato la data di uscita di Empire of Light, nuovo film del regista premio Oscar Sam Mendes. Adesso arriva finalmente un primo teaser, che ci fa dare uno sguardo alla pellicola.

A narrare il teaser è Toby Jones, che nel prodotto interpreta un proiezionista cinematografico. Da ciò che vediamo Empire of Light ci porterà in una cittadina balneare inglese negli anni '80, e sarà una meditazione profonda di Mendes sulle emozioni potentissime che il cinema è in grado di portare e ispirare nel suo pubblico.

Nel monologo iniziale Jones parla proprio di oscurità e luce, due elementi fondamentali, quasi con lo stesso grado di importanza, nella proiezione di un film, e dà vita a una metafora che abbraccia l'esistenza stessa. Inizialmente descrive infatti il film come una serie di fotogrammi statici con l'oscurità nel mezzo. Ma poi riflette: "Se faccio girare il film a 24 fotogrammi al secondo, creo un'illusione di movimento, un'illusione di vita. Dunque non vedete l'oscurità. Là fuori, si vede solo un raggio di luce. E niente accade senza luce".

Per questa pellicola Mendes è tornato a collaborare con il direttore della fotografia Roger Deakins, con cui aveva già lavorato a due suoi film: 1917 e Skyfall. Ma non finisce qui, perché il cast di Empire of Light sarà formato da star di altissimo livello, tra le quali spiccano Olivia Colman e Colin Firth.

La pellicola farà il suo debutto al Toronto International Film Festival, che si terrà dall'8 al 18 Settembre, e dove Mendes sarà insignito dell'Ebert Director Award. Intanto potete godervi il teaser, che troverete in cima all'articolo.