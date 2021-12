Empire of Light, Colin Firth e altri tre attori si uniscono al cast del film di Sam Mendes

Cresce il cast di Empire of Light il nuovo film di Sam Mendes che ha già tra le sue fila il Premio Oscar Olivia Colman, e che adesso dà il benvenuto a Colin Firth e altri tre attori.

Lo scorso aprile vi parlavamo del nuovo progetto cinematografico di Sam Mendes per Searchlight Pictures, Empire of Light.

All'epoca sapevamo ancora molto poco al riguardo, se non che si trattasse di una "storia d'amore ambientata nella costa meridionale dell'Inghilterra negli anni '80", che avesse qualcosa a che fare con un "vecchio cinema", e che alla sua produzione avrebbero partecipato il direttore di fotografia Premio Oscar Roger Deakins, e un'altra vincitrice di un Academy Award, l'attrice Olivia Colman.

Adesso, in verità, non è che sappiamo molto di più, ma Deadline ci dà notizia dell'arrivo nel cast del film di quattro grandi interpreti oltre alla Colman e Michael Ward: Colin Firth (The Kingsman, Bridget Jones), Toby Jones (Captain America, Indiana Jones), Crystal Clarke (The Electrical Life of Louis Wain, Sanditon) e Tanya Moodie (A Discovery of Witches, Motherland)

La sceneggiatura è scritta dallo stesso Sam Mendes, che produrrà il film assieme a Pippa Harris per Neal Street Productions.

Empire of Light dovrebbe arrivare nelle sale il prossimo autunno.