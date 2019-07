Primo emozionante teaser trailer per il live-action di Mulan targato Disney

Come promesso ieri dopo l'arrivo del logo di Mulan, ecco sbarcare finalmente online il primo, emozionante teaser trailer ufficiale dell'adattamento live-action dell'omonimo classico Disney, diretto dalla regista Niki Caro (La signora dello Zoo di Varsavia) e con protagonista Yifei Liu nei panni di Mulan.

È stato detto e riportato diverse volte come questo live-action sarà sì, basato sul classico Disney, ma conterrà anche elementi nuovi e direttamente traslati sul grande schermo dalla leggenda cinese dedicata alla grande eroina, come ad esempio la villain interpretata da Li Gong, ma da questo primo teaser traspare tanta fedeltà rispetto al cartoon della Casa di Topolino.



La sinossi ufficiale recita: "Quando l'Imperatore della Cina emette un decreto che prevede che almeno un uomo di ogni famiglia debba servire nell'esercito imperiale per difendere il paese dall'attacco dei Mongoli, Hua Mulan, la figlia maggiore di un onorato guerriero, scende in campo per prendere il posto del padre malato. Mascherata da uomo, viene messa alla prova passo dopo passo, arrivando a sfruttare la sua grande forza interiore per abbracciare infine il suo vero potenziale. È un viaggio epico che la trasformerà in una guerriera onorata e le farà guadagnare il rispetto di una nazione grata, oltre a quello di un padre orgoglioso".



Mulan vede nel cast anche Jet Li, Donnie Yen, Jason Scott Lee, Tzi Ma e Jimmy Wong, per un'uscita prevista nelle sale americane il 27 marzo 2020.