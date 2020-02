Un emozionante spot per Il Richiamo della Foresta, nuovo film con Harrison Ford

Pochi minuti fa la 20th Century Studios ha diffuso sui propri canali un nuovo emozionante spot per Il Richiamo della Foresta, ex film della Fox passato in mano alla Walt Disney Studios.

Nuovo adattamento dall'amato classico letterario scritto da Jack London nel 1903, The Call of the Wild porta sullo schermo la storia di Buck, un cane dal cuore grande la cui pacifica vita domestica viene sconvolta quando, improvvisamente sradicato dalla sua casa in California, si ritrova trapiantato nelle terre esotiche dello Yukon canadese durante la corsa all'oro del 1890.

Come novellino di una squadra di cani da slitta per la consegna della posta, Buck vivrà l'avventura di una vita e troverà il suo vero posto nel mondo. Realizzato come un ibrido live-action e animazione computerizzata, The Call of the Wild impiega effetti visivi e tecnologie all'avanguardia per rendere gli animali nel film come personaggi completamente fotorealistici in grado di restituire emozioni autentiche.

Il cast include Harrison Ford, Omar Sy, Dan Stevens, Karen Gillan, Bradley Whitford, Colin Woodell e Cara Gee. Il film live-action dal grande budget è diretto dal candidato all'Oscar Chris Sanders (The Croods, How to Train Your Dragon) da una sceneggiatura del candidato all'Oscar Michael Green (Logan, American Gods).

Il film arriverà in Italia il prossimo 20 febbraio. Per altri approfondimenti vi rimandiamo al trailer integrale e alla recensione di Zanna Bianca, altro recente adattamento di Jack London.