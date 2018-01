Emoji - Accendi le emozioni: in Arabia è il primo film proiettato dagli anni '80

Il 13 gennaio è stato proiettato inil primo film dopo la rimozione del divieto di proiezioni pubbliche in vigore nel Paese da oltre trent'anni. La prima pellicola ad essere proiettata è stata, diretto da, dopo che la rimozione di tale divieto è stata ufficializzata lo scorso 11 dicembre.

Il cinema è tornato in Arabia Saudita con la proiezione di Emoji - Accendi le emozioni e in seguito di Capitan Mutanda - Il film. A riportare la notizia è Reuters.

"Mentre il Paese continua ad aspettare che il suo primo cinema venga aperto a marzo, le autorità hanno iniziato a sponsorizzare location temporanee. Il film Emoji - Accendi le emozioni, ad esempio, è stato proiettato in una sala culturale statale gestita dalla città di Jedda. Fino ad ora non ci sono infrastrutture per le sale cinematografiche, quindi stiamo cercando di sfruttare i luoghi alternativi per mostrare, anche in modo approssimativo, del cinema" ha raccontato alla Reuters l'organizzatore, Mamdouh Salim "Abbiamo scelto di proiettare questi film come prima proiezione cinematografica dopo la decisione dell'11 dicembre che consente di poter avere delle sale cinematografiche e mostrare film."

Bisogna ricordare che nonostante la rimozione del divieto, il governo arabo continuerà a censurare tutti i film per assicurarsi che siano in linea con lo standard culturale del Paese. Dopo l'apertura del primo cinema in primavera, il piano è quello di continuare la costruzione di cinema in modo che ci siano oltre 300 sale cinematografiche entro il 2030.

Il governo conservatore bandì il cinema dal Paese all'inizio degli anni '80 perché ritenne che tali luoghi favorissero il mescolarsi di uomini e donne in pubblico. Tuttavia negli ultimi anni l'interesse cinematografico in Arabia Saudita è aumentato.

Haifaa al Mansour è diventata la prima donna araba a dirigere un film, nel 2013, dal titolo La bicicletta verde, selezionato per la candidatura all'Oscar al miglior film straniero.