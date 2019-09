Il look sfoggiato da Zendaya agli Emmy ispirato a Poison Ivy di Uma Thurman

La star di Spider-Man: Far From Home e della serie tv Euphoria, Zendaya, ha conquistato il red carpet nella serata degli Emmy Award, grazie al suo splendido look in abito verde firmato Vera Wang, con gioielli Cartier. L'ispirazione di questo splendido look proviene dal personaggio di Poison Ivy, come confermato dalla stilista Law Roach.

Su Twitter, Law Roach ha spiegato quali dettagli dell'abito di Zendaya siano stati ispirati a particolari e dettagli di Poison Ivy.

Da quello che è possibile vedere dalle foto, si nota che il look di Uma Thurman nel ruolo di Poison Ivy in Batman & Robin ha influenzato molto l'abito indossato da Zendaya; il corpetto sembra ispirato al costume di Poison Ivy nella serie Batman - The Animated Series. La parte inferiore rende omaggio al look di Uma Thurman nel film di Joel Schumacher.



Voci parlano di un significato molto profondo dietro questa scelta, forse legata ai Global Climate Strikes di settimana scorsa sui cambiamenti climatici. Ricordiamo che la motivazione - nonché ossessione -qui principale di Poison Ivy è la conservazione ambientale, quindi un vestito di questo tipo potrebbe risultare un messaggio implicito in tal senso. Nelle ultime settimane si è parlato molto del mancato accordo tra Sony e Disney per Spider-Man e dopo Tom Holland anche Zendaya ha smesso di seguire Sony sui social, lasciando intendere un totale dissenso rispetto a questa politica.

Agli Emmy Award, consegnati nel corso di una cerimonia l'altra sera a Los Angeles, hanno trionfato soprattutto Fleabag e Il trono di spade.