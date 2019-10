Per Emmerich il cinema dovrebbe sensibilizzare di più sul tema del cambiamento climatico

In occasione di una recente intervista rilasciata ai microfoni di Variety nel mentre del press tour del suo atteso war movie Midway, il regista Roland Emmerich ha avuto modo di soffermarsi sul rapporto tra cinema e cambiamenti climatici, su come il primo mezzo di comunicazione potrebbe sensibilizzare molto di più sul tema.

Noto anche (suo malgrado) come il Master of Disaster, il re dei film cataclismatici come Independence Day, 2012 o The Day After Tomorrow è un'eccezione rare nel panorama cinematografico, perché è uno dei pochi autori di blockbuster a cercare di affrontare al cuore queste tematiche tanto importanti, cosa che nota infatti anche Variety, chiedendogli se magari ci fosse bisogno di più approfondimento e sensibilizzazione.



Il regista spiega che nei suoi film c'è un avvertimento di fondo, concordando sul fatto che il cinema dovrebbero intensificare gli sforzi per parlare di più del climate change: "È un po' quello che odio della Hollywood odierna. In uno dei tantissimi film della Marvel, ad esempio, potrebbero facilmente creare una situazione chiaramente vendibile come crisi climatica. Ma non lo fanno".



Poi continua: "Quando ho fatto L'alba del giorno dopo, i responsabili di uno dei due studios che volevano comprarlo quando è stato messo all'asta mi hanno chiesto 'non potresti far esplodere una bomba atomica vicino a una diga così da romperne gli argini, inondare tutto e sistemare le cose?'. Appena uscito ho detto al mio produttore 'no, non loro. Non capiscono davvero cosa sto cercando di fare, qui'".



E infine: "Quando uscì nelle sale e lo videro i ragazzi della Fox ci rimasero di stucco, dicendomi cose come 'ma qui non c'è un vero lieto fine'. Era tutto lì sulla carta, nella sceneggiatura, ma li sorprese comunque. Al che gli dissi che era impossibile inserire un lieto fine a tutto gli effetti, perché se l'umanità continuava di quel passo allora nulla si sarebbe potuto mai riprendere. E oggi siamo arrivati a quel punto".



Se al cinema nessuno pensa al clima tranne Emmerich, allora perché Emmerich non dirige un altro film sul clima?: "Ci sto pensando", dice il regista: "Sto lentamente entrando nell'ottica di un film che affronti in modo brutalmente onesto il tema. Quanto sarebbe diverso il mondo se 200 o 300 milioni di persone diventassero rifugiati perché non possono più vivere nella loro terra a causa del caldo? Ci si arriverebbe con la Brexit. Con il neonazionalismo. Potremmo trovarci di fronte a una delle più grandi crisi della storia dell'uomo: non solo morirebbero moltissime persone, ma scoppierebbero guerre e la vita stessa cambierebbe radicalmente".



Midway uscirà nelle sale il prossimo 28 novembre 2019.