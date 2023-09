Emmanuelle Béart, la star di Mission Impossible vittima di incesto da bambina

La star de La Bella Scontrosa di Jacques Rivette, Emmanuelle Béart, ha partecipato a un documentario in cui ha ammesso di essere stata vittima di incesto quando era bambina.

All’interno del documentario Such a Resounding Silence, vengono raccolte le testimonianze di quattro vittime di incesto, inclusa quella di Beart. L’attrice non ha mai identificato il nome della persona che l’ha violentata:

“Dato che mio padre, mia madre e i miei amici non si erano accorti di nulla, poteva farlo di nuovo, e lo ha fatto, per quattro anni. Se mia nonna non fosse intervenuta, se non mi avesse messo su un treno per andare a vivere con mio padre quando avevo 15 anni, non so se avrei potuto sopravvivere.”

L’attrice ha anche rimarcato l’indifferenza che l’ha circondata quando ha provato ad aprirsi e confessare ciò che era successo ai suoi conoscenti:

“L'ho detto ovunque. Non c'è stata risposta. Vai da una persona all'altra confessando un segreto che ti devasta e nessuno rimane scosso da questa cosa”.

Béart non era presente alla proiezione del documentario a Parigi, ma ha mandato un videomessaggio per la stampa in cui dice: “Non volevo partecipare inizialmente al documentario, Ma la loro onestà e il loro coraggio (Riferendosi alle altre vittime) hanno invogliato anche me a parlare.”

Emmanuelle Béart ha avuto molti ruoli nel mondo del cinema, ha interpretato Claire Phelps in Mission Impossible di Brian De Palma, ha lavorato con Ettore Scola e Jacques Rivette. L’ultimo film a cui ha partecipato è Passeggeri della notte del 2022 (qui potete trovare la nostra recensione di Passeggeri della notte).