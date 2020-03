Emmanuel Lubezki direttore della fotografia del nuovo film di David O. Russell

Emmanuel 'Chivo' Lubezki sta per entrare ufficialmente nel team di lavoro del nuovo film diretto da David O. Russell e targato New Regency. Il film al momento non ha un titolo e la trama è ignota. La certezza è che nel cast ci saranno star come Christian Bale, Michael B. Jordan e Margot Robbie. La produzione dovrebbe iniziare in primavera.

La storia dovrebbe essere di un'idea originale dello stesso David O. Russell. E il progetto ora si arricchisce di un nome del calibro di Lubezki, tre volte vincitore del premio Oscar in film come Gravity, Birdman (o l'imprevedibile virtù dell'ignoranza) e Revenant - Redivivo.

Con New Regency, Lubezki ha lavorato negli ultimi due film di Iñárritu e nell'installazione in realtà virtuale Carne y Arena, sempre con il regista messicano.



David O. Russell torna dietro la macchina da presa a distanza di cinque anni dal suo ultimo film, Joy, con protagonista il premio Oscar Jennifer Lawrence. Nel corso della sua carriera Russell ha ottenuto tre nomination agli Oscar per la miglior regia, per film come The fighter, Il lato positivo - Silver Linings Playbook e American Hustle - L'apparenza inganna.

Due candidature anche per la miglior sceneggiatura, per Il lato positivo - Silver Linings Playbook e American Hustle - L'apparenza inganna.

Lubezki non ha lavorato a Roma di Alfonso Cuarón, film che ha trionfato agli Oscar 2019 come miglior film straniero.

