Emma Watson torna single: l'attrice e il fidanzato imprenditore si sono lasciati

Emma Watson è nuovamente disponibile. Lei e l'ormai fidanzato da 2 anni, l'imprenditore statunitense, si sono lasciati.

La notizia della separazione l'ha riportata Us Weekly. La Watson, che generalmente tiene sotto stretta riservatezza la sua vita privata, è stata fotografata diverse volte con l'uomo nel corso degli ultimi 24 mesi. La star di Harry Potter, 27enne e Knight, 37enne, furono visti per la prima volta insieme nell'ottobre del 2015 a Broadway, mentre l'ultima paparazzata risale alla scorsa primavera.

Durante un'intervista con Vanity Fair, l'attrice ha rivelato che preferisce tenere privata la sua vita sentimentale, ecco lo stralcio che risale all'inizio del 2017:

"Voglio essere chiara: non posso parlare del mio fidanzato in un'intervista perché poi mi aspetterei di vedere i paparazzi fuori dalla mia porta di casa a tutte le ore. Quello che ho notato è che a Hollywood le persone con cui esci poi fanno parte del film in cui reciti e alla fine diventa tutto un grande circo mediatico. Odierei dover stare con qualcuno che poi si rivela essere semplicemente una parte dello "spettacolo!"

L'ultimo progetto a cui ha lavorato Emma Watson è stato La Bella e La Bestia, il remake in live action del classico d'animazione Disney in cui interpreta la protagonista, Belle.