Emma Watson e Tom Felton: c'è davvero qualcosa tra le star di Harry Potter? Ecco la verità

Fin dall'epoca in cui la saga di Harry Potter popolava ancora i grandi schermi, i fan si sono chiesti se tra Emma Watson e Tom Felton, gli interpreti di Hermione Granger e Draco Malfoy, ci fosse mai stato qualcosa, e a quanto pare continuano a chiederselo ancora adesso. Ma quale sarà la verità?

I rumor su una potenziale intesa tra i due ai tempi di Harry Potter si sono susseguiti per anni, e da quando Tom Felton è tornato single a seguito della rottura con la storica fidanzata Jade Olivia Gordon (avvenuta nel 2016), non ci hanno molto a ricomparire, più insistenti che mai.

Così, i reporter di Entertainment Tonight hanno pensato di chiedere una volta per tutte a uno dei diretti interessati se le voci avessero un fondamento di verità: Tom e Emma sono una coppia?

"Siamo qualcosa, se la cosa può aver senso. Siamo molto legati. La adoro. Credo sia fantastica, e spero che contraccambi il complimento" risponde Felton dopo essere rimasto in silenzio per qualche secondo ed essersi fatto scappare una piccola risata ("Scusate, credevo che il mio silenzio parlasse da sé").

"Ma se dobbiamo guardare all'aspetto romantico, credo si tratti più di una cosa Serpeverde/Grifondoro, piuttosto che Tom/Emma" continua poi, aggiungendo che "Di lei ho la più alta opinione, e credo che essere parte di ciò di cui noi tutti siamo stati parte, ed essendo lei l'unica ragazza e anche la più piccola del gruppo, crescere così è stato sicuramente entusiasmante. E adesso mi stai facendo commuovere ma no, credo che lei sia un'influenza fantastica per questo mondo".

Felton racconta poi che l'ultima volta che ha sentito Watson al telefono è stato davvero di recente: "Ci ho parlato un paio di giorni fa, e la conversazione ha finito col toccare immediatamente argomenti del tipo 'Oh, il lavandino della cucina mi si è intasato' o qualche altre cose senza senso tipo il fatto che il mio cane non vuole mangiare un particolare alimento".

Ma d'altronde, anche con Daniel Radcliffe e Rupert Grint, non hanno mai smesso di essere grandi amici: "Ci teniamo tutti in contatto, ci sentiamo abbastanza frequentemente... È bello perché siamo un po' tutti in angoli diversi della Terra, ma continuiamo a sentirci. Sembra ieri che eravamo ancora sul set".