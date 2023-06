Emma Watson, la star di Harry Potter testimonial di Prada conquista i fan su Instagram!

Solitamente poco attiva sui social, la star di Harry Potter Emma Watson ha pubblicato nelle scorse ore alcune foto che la ritraggono impegnata a promuovere i prodotti del marchio d'abbigliamento Prada. Le immagini hanno subito catturato l'attenzione dei follower, non abituati a vedere la propria beniamina attiva sui social.

Nei giorni scorsi Emma Watson è stata avvisata in Italia in compagnia del presunto nuovo fidanzato, l'imprenditore del settore high-tech Ryan Walsh. L'attrice è stata immortalata durante la vacanza nel Belpaese mentre si trovava a Venezia.

Nelle foto si vede Watson in un ristorante della laguna veneziana e poi durante una gita in barca sul Canal Grande.

Conosciuta in tutto il mondo per il ruolo di Hermione Granger nella saga cinematografica di Harry Potter, tratta dai libri scritti da J.K. Rowling, Emma Watson negli anni successivi alla fine del franchise ha partecipato a diversi film di buon successo come Noi siamo infinito, Bling Ring, The Circle, La bella e la bestia e Piccole donne di Greta Gerwig, nel quale interpreta il personaggio di Meg March al fianco di Saoirse Ronan, Florence Pugh, Eliza Scanlen, Laura Dern, Timothée Chalamet e Meryl Streep.



Da qualche tempo Emma Watson ha preso una pausa dalla recitazione, spiegando di aver preso questa decisione perché si riteneva ingabbiata.

Watson non ha escluso un ritorno sulle scene appena troverà un progetto interessante.