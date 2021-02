Emma Watson, la star di Harry Potter annuncia il ritiro! I fan sconvolti sui social

Decisione clamorosa quella che Emma Watson sembrerebbe aver maturato: stando alle ultime voci, infatti, la star di Harry Potter avrebbe deciso di ritirarsi dal mondo della recitazione a soli 30 anni, rinunciando quindi a un bel po' di anni di carriera ancora davanti a sé.

La cosa era circolata inizialmente sotto forma di rumor, ma poco fa è arrivata anche la conferma dell'agente di Watson, che ha parlato della volontà dell'attrice di mettere "in letargo" la sua carriera, tenendo quindi aperte le porte ad un eventuale ritorno a Hollywood in futuro.

Stando alle indiscrezioni, dietro la decisione dell'ex-Hermione Granger di Harry Potter ci sarebbe la volontà di godersi una vita tranquilla con l'attuale fidanzato Leo Robinton: la relazione tra i due va avanti da 18 mesi ed è probabile che la nostra Emma stia quindi pensando di metter su famiglia mettendo in pausa per un periodo di tempo indefinito la sua carriera da attrice.

Immediate, ovviamente, le reazioni sconvolte dei fan: "È una notizia devastante", "Non riuscirò a superare questa cosa" si legge sui social in questo momento; in tanti, comunque, hanno voluto augurare il meglio a Watson per la sua vita privata. A proposito di ritiri: ecco che fine ha fatto la Cho Chang di Harry Potter Katie Leung; recentemente, invece, la Ginny Weasley di Harry Potter ha compiuto 30 anni.