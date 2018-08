Emma Watson sostituisce Emma Stone in Piccole Donne, il nuovo film di Greta Gerwig

Variety riporta che Emma Watson, la celebre star del franchise di Harry Potter, ha firmato per il ruolo della protagonista in Piccole Donne, il nuovo film di Greta Gerwig.

Le fonti riportano che l'attrice de La Bella e La Bestia interpreterà la parte originariamente intesa per Emma Stone, che non è stata in grado di partecipare al progetto a causa degli obblighi promozionali per il nuovo film della Fox Searchlight, The Favorite, scritto e diretto da Yorgos Lanthimos.

La produzione dovrebbe iniziare il mese prossimo. Piccole Donne sarà scritto e diretto da Greta Gerwig, regista che nel 2018 è arrivata alla fama mondiale per Lady Bird, suo film d'esordio. Nel cast anche Meryl Streep, Laura Dern, Saoirse Ronan, Timothee Chalamet, mentre Florence Pugh è in trattative per unirsi ai colleghi. Il progetto è basato sul romanzo di Louisa May Alcott, che racconta la vicenda delle sorelle March con l'America della Guerra Civile a fare da sfondo.

Il romanzo è stato adattato più volte sia per il cinema che per la televisione, inclusa la versione del 1994 con Winona Ryder. La più recente è la mini-serie Little Women prodotta da BBC e andata in onda alla fine dello scorso anno.

L'ultimo film che ha visto la partecipazione di Emma Watson è The Circle, del 2017, diretto da James Ponsoldt e con protagonista Tom Hanks.