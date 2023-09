Emma Watson si ritira dalla recitazione? 'Tornerò ad Hollywood solo ad una condizione'

Emma Watson ha rivelato qual è la sua scena preferita di Harry Potter. Nonostante il ritiro dalla recitazione, l’attrice spesso rilascia interviste. E in una di queste, ha spiegato a quale condizione ritornerebbe sul set.

Dopo la sua ultima apparizione sul grande schermo, la Watson non ha firmato alcun progetto e si è ritirata temporaneamente dal lavoro. Il motivo dell'abbandono della recitazione non è la scarsità di progetti, per l’attrice ciò che conta è avere voce in capitolo all’interno del progetto.

“Venivo ritenuta responsabile in un modo che ho iniziato a trovare davvero frustrante, perché non avevo voce, non avevo voce in capitolo. E ho iniziato a capire che volevo solo partecipare a progetti in cui se qualcuno mi avesse criticato, avrei potuto dire, in un modo che non mi facesse odiare me stessa, “Sì, ho sbagliato, è stata una mia decisione, avrei dovuto fare meglio””

Sembra quindi che la condizione fondamentale per il ritorno della Watson nel campo della recitazione sia un maggiore coinvolgimento all’interno delle scelte riguardanti i personaggi che interpreta, e logicamente anche una maggior libertà creativa.

L'attrice è diventata famosa grazie alla saga di Harry Potter, in cui ha interpretato il ruolo della migliore amica del maghetto Hermione Granger. Watson vanta ruoli in Bling Ring, The Circle e La Bella e la Bestia live action. La star è apparsa per l'ultima volta nel 2019 nel film Piccole donne. L’attrice è molto apprezzata ad Hollywood, e Tom Felton ha ammesso di aver ottenuto il ruolo grazie a Emma Watson in Harry Potter.