Emma Watson si ritira dal cinema? La star parla della sua vita dopo Harry Potter

Emma Watson è l'iconica Hermione Granger nella saga di Harry Potter: e quando interpreti un ruolo così popolare nella storia del cinema, questo ti rimane cucito addosso e uscirne, sperimentare nuovi ruoli e nuovi progetti lontano dalla macchina da presa risulta una sfida in più. Ma com'è stata la carriera di Emma Watson dopo Harry Potter?

Dopo aver abbandonato la bacchetta di Hermione Granger, Watson ha speso tutte le sue energie nell'attivismo. Un impegno che ha mantenuto parallelamente alla recitazione: subito dopo l'ottavo e ultimo film della saga di J.K. Rowling, l'attrice ha recitato in Noi siamo infinito e un regalo sul set ha permesso a Emma Watson di superare Harry Potter. Dopo la pellicola di Stephen Chbosky, l'attrice è stata protagonista di Bling Ring, chiacchierato e turbolento film di Sofia Coppola, passando poi per This Is the End, Noah e Regression fino ad arrivare al live-action de La Bella e la Bestia dove Emma Watson ha vissuto il sogno di tutte le bambine nel ruolo dell'iconica Belle. L'avventura Disney ha lasciato spazio a Piccole Donne di Greta Gerwig, ultima comparsa cinematografica dell'attrice.

Emma Watson non compare sul grande schermo dal 2019: che nei panni ci sia quello di abbandonare il cinema per sempre? Sembrerebbe di no: Watson ha risposto a questa domanda nel corso di un'intervista con il Financial Times: "Sono felice di sedermi e aspettare che arrivi il film giusto - ha detto l'attrice - Amo quello che faccio. Si tratta di trovare un modo per farlo in cui non devo fratturarmi in volti e persone diverse. E non voglio più passare alla modalità robot. Ha senso?".

Sebbene la speranza l'ultima a morire, non crediamo che l'attrice tornerà nella nuova serie HBO di Harry Potter preferendo la linea, giù seguita più volte, del cinema indipendente: nell'attesa che l'attrice torni sul grande schermo ecco qual è la scena preferita di Emma Watson in Harry Potter!