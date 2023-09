Emma Watson, ecco il regalo che le permise di lasciarsi Harry Potter alle spalle

Alcuni fan di Harry Potter odiavano Emma Watson per motivi davvero futili, perciò non sorprende che l'interprete di Hermione Granger volesse lasciarsi alle spalle determinati aspetti del franchise. Un'impresa impossibile? No, grazie al supporto di quello che Watson stessa definisce "l'uomo migliore del mondo".

Stiamo parlando del regista Stephen Cbosky, che voleva assumere l'attrice per Noi siamo infinito (The Perks of Being a Wallflower in lingua originale). All'epoca Watson possedeva una copia del libro The Love Song of J. Alfred Prufrock (T.S. Elliot), perciò Chbosky decise di scriverle una nota speciale.

"Questa copia contiene in cui un'iscrizione di Steve Chobosky, col quale ho realizzato Noi siamo infinito" ha dichiarato l'attrice. "La nota che ha scritto è così dolce! Insomma, devo leggerla".

Ha inoltre continuato: "Per la mia laurea, ecco quali sono state le sue parole: 'Per Emma, alla sua laurea. Queste parole di T.S. Elliot valgono per sempre, così come la tua passione per l'apprendimento, per la vita, per la letteratura. Non potrei essere più felice o orgoglioso di te per un simile risultato. Mi ispiri ogni giorno. Goditi questa edizione limitata per una vita illimitata. Tu sei il mio infinito. teve Chbosky".

Ma le sorprese non finiscono qui: il regista era addirittura pronto a cambiarle interamente l'esistenza. "Al nostro nostro iniziale, mi ha detto: 'Okay, questa sarà una delle parti più importanti che interpreterai; nello stesso tempo, però, vivrai l'estate della tua vita e incontrerai alcuni dei tuoi migliori amici'". In seguito, Watson sarebbe rimasta sorpresa perché "tutto quello che aveva detto si sarebbe avverato".

