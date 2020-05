Emma Watson, la star di Noah sulla religione: 'Un argomento importante'

Nella serata del 16 maggio 2020, Canale NOVE metterà in programmazione il film biblico Noah, diretto da Darren Aronofsky e con protagonisti Russell Crowe, Jennifer Connelly e non ultima Emma Watson, che all'epoca dell'uscita in sala del film discusse il suo rapporto con la sfera spirituale dell'esistenza.

Per il ruolo di Ila, la figlia adottiva di Noè nel film, il regista inizialmente sperava di reclutare Dakota Fanning che alla fine rinunciò per impegni già presi in precedenza. Emma Watson quindi ottenne il ruolo battendo la concorrenza di Bella Heathcote e Saoirse Ronan, che anni dopo avrebbe incontrato sul set di Piccole donne di Greta Gerwig.

All'epoca della campagna promozionale di Noah, la Watson ha discusso molto con i giornalisti il suo rapporto con la sfera religiosa, definendosi da sempre una persona molto spirituale: "Penso che sia fantastico fare un film che celebra la fede e che fa scaturire un dibattito perché è un argomento davvero importante. Prima di girare Noah, avevo già avuto la sensazione di essere una persona più spirituale che specificamente religiosa. Ho sempre creduto in un potere superiore, ma penso di essere universalista, perché vedo che ci sono questi principi unificanti tra le tante religioni".

Pur non rivelandosi un flop al botteghino - incassò infatti oltre 360 milioni di dollari a fronte dei 125 milioni inclusi nel budget di produzione - Noah è sicuramente uno dei film meno riusciti del regista Darren Aronofsky, con la critica che non reagì molto bene a questa nuova reiterazione in stile fantasy del racconto biblico.

Il film è programmato per le ore 23:30 su Canale NOVE, il 16 maggio 2020. Per altri approfondimenti sul film vi rimandiamo all'articolo sulle differenze tra Noah e la Bibbia.