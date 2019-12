Emma Watson pubblica alcune foto in bianco e nero dal set di Piccole donne

Emma Watson sarà tra le protagoniste del prossimo adattamento cinematografico del romanzo di Louisa May Alcott, Piccole donne, diretto da Greta Gerwig. L'ex star della saga di Harry Potter vestirà i panni di Meg March, maggiore delle quattro sorelle. L'attrice nelle ultime ore ha pubblicato nuove foto in bianco e nero dal set del film.

Piccole donne racconta la storia delle sorelle March, interpretate da Saoirse Ronan nel ruolo di Jo, Emma Watson nel ruolo di Meg, Florence Pugh nel ruolo di Amy e Eliza Scanlen in quello di Beth. La storia inizia dopo la fine della guerra di secessione americana, periodo nel quale la famiglia March dovrà affrontare una grave crisi economica, problemi sentimentali, sociali e di salute.

Fra le sorelle spicca Jo, anticonformista e ribelle, nonostante le rigide imposizioni dell'epoca.



Diretto da Greta Gerwig, il film è il settimo adattamento cinematografico del romanzo di Alcott. Il primo risale addirittura all'epoca del muto, con Little Women di Harley Knoles. Seguirono poi le versioni di George Cukor con Katharine Hepburn, di Mervyn LeRoy con Elizabeth Taylor e Janet Leigh, fino ad arrivare al 1994, quando Gillian Armstrong diresse Winona Ryder, Susan Sarandon, Claire Danes e Kirsten Dunst nella trasposizione contemporanea più nota. In calce alla news trovate una delle foto dal profilo Instagram di Emma Watson, sul quale troverete altre immagini dal set.

Piccole donne di Greta Gerwig uscirà nelle sale cinematografiche italiane il 9 gennaio 2020. Secondo Gerwig si tratta della miglior interpretazione in carriera per Saoirse Ronan. Nel cast ci sarà anche Meryl Streep nel ruolo di zia March.