Emma Watson, nuova carriera per la star di Harry Potter: lavorerà in una grossa azienda!

Nuovo prestigioso incarico per la star di Harry Potter, Emma Watson, entrata a far parte ufficialmente del Consiglio d'Amministrazione di Kering, colosso del lusso che include tra le sue proprietà marchi come Gucci e Saint Laurent. Watson è nota per il suo impegno civile per i diritti delle donne e per la salvaguardia del pianeta.

Ora una nuova avventura per l'attrice, insieme a Jean Liu Liu (fondatrice di DiDi, piattaforma di trasporto mobile multimodale) e Tidjane Thiam (ex direttore generale di Credit Suisse), nel CdA della società.

Emma Watson è stata nominata inoltre eletta presidente del comitato di sostenibilità.

François Henri Pinault, presidente e CEO di Kering ha accolto in questo modo i nuovi ingressi nel CdA:"Sono lieto di dare il benvenuto a Jean Liu Liu, Tidjane Thiam e Emma Watson nel nostro Consiglio d'Amministrazione. Le loro rispettive conoscenze e competenze, la varietà del contesto da cui provengono daranno un apporto straordinario al consiglio d'amministrazione di Kering. L'intelligenza collettiva derivante dall'eterogeneità dei punti di vista e dalla ricchezza delle diverse esperienze sono fondamentali per il futuro della nostra organizzazione e sono orgoglioso del fatto che talenti così eccezionali entrino a far parte del team".

Emma Watson è il volto dell'app Good On You, che valuta i marchi di moda in base alle loro credenziali etiche e di sostenibilità.

Watson ha preso posizione contro J.K. Rowling nella diatriba legata alle parole della scrittrice nei confronti delle persone transgender. Emma Watson si è espressa con un commovente messaggio nei confronti di George Floyd, ucciso da un agente di polizia a Minneapolis.