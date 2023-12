Emma Watson non rimpiange l'addio alla recitazione: 'Ne sono felice'

Sono quattro anni che Emma Watson ha salutato il cinema e l'attrice star della saga di Harry Potter non mostra il minimo rimpianto per la propria scelta. Watson non vuole più sentirsi un "robot", uno stato d'animo raggiunto nel corso un'intensa carriera iniziata all'età di 10 anni come Hermione Granger.

Al momento l'artista e attivista si divide tra un corso di scrittura creativa a Oxford e la distilleria che ha avviato con uno dei suoi fratelli. Lontano dal set sembrerebbe che Emma Watson abbia trovato la propria dimensione: "Sono così felice di essermi allontanata dalla recitazione - ha detto Watson a Vogue - perché ho la sensazione di aver trovato la mia voce, il mio spazio creativo e la mia sovranità in un modo che non credo di aver mai avuto prima. La consapevolezza a cui sono arrivata non la scambierei con niente al mondo".

Dietro il sogno di Hollywood, per Emma Watson si nascondeva altro: "Non ero molto felice, se devo essere sincera - ha rivelato Watson al Financial Times - mi sono sentita un po' in gabbia'. Dopo Piccole Donne, l'attrice ha messo al primo posto la propria felicità prendendosi una lunga pausa dalla recitazione. Ma quante sono le possibilità che Emma Watson ritorni sul set? Più di quanto si immagini: Watson, infatti, è sempre più propensa al debutto dietro la macchina da presa.

Nell'attesa di scoprire se la nostra Hermione Granger tornerà al cinema e come, potete dare un'occhiata a una piccola curiosità sull'attrice: sapevate che Emma Watson ripeteva le battute degli altri in Harry Potter?