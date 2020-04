Emma Watson e Kristen Stewart: le star di Harry Potter e Twilight compiono trent'anni

Dopo il successo raccolto dalla saga di Harry Potter in queste settimane di quarantena da Coronavirus, la rete Mediaset riporta in tv anche il franchise di Twilight, che torna da stasera su Italia 1.

Le due saghe, oltre ad essere molto amate, sono legate non soltanto dalla presenza di Robert Pattinson, il Cedric Diggory de Il Calice di Fuoco ma soprattutto l'Edward Cullen del fantasy nato dalla penna di Stephanie Meyer, ma anche dall'amicizia tra Emma Watson e Kristen Stewart.

Le due attrici, divenute famosissime entrambe durante l'adolescenza per i ruoli di Hermione Granger e Bella Swann, sono a loro volta unite da un compleanno molto ravvicinato, 16 aprile la prima e 9 aprile la seconda, e festeggeranno i trent'anni proprio in questi giorni (la Watson ha festeggiato giusto ieri).

Le due hanno fatto parte del celebre Calendario Pirelli 2020 ma, al di là di una certa somiglianza molto dibattuta dai fan, non potrebbero essere più diverse: la Stewart americana nel profondo, trasgressiva, apertamente bisessuale e sempre al centro delle più chiacchierate storie di gossip, mentre la Watson, super-british, nota attivista e impegnata per i diritti delle donne ventiquattro ore su ventiquattro, rimane single convinta, o meglio "fidanzata con sé stessa" come dichiarò in un'intervista di qualche tempo fa.

Non hanno mai recitato insieme (finora per lo meno) eppure continuano a rincorrersi, e stasera potrete vederle una in Twilight e l'altra in Noi Siamo Infinto. Fra i ruoli più acclamati oltre a quelli delle due grandi saghe che le hanno lanciate, ricordiamo per Kristen Stewart Personal Shopper, American Ultra e Café Society di Woody Allen, mentre per Emma Watson citiamo Bling Ring di Sofia Coppola, Regression e il recente Piccole Donne.

