Emma Watson, disavventura con l'auto in Inghilterra mentre si trovava a teatro

Emma Watson ha condiviso una disavventura che le è capitata con la propria auto. L'attrice ha subito la rimozione della propria vettura a Stratford-upon-Avon pochi giorni fa. L'Audi S3 della star, conosciuta in tutto il mondo per aver interpretato il ruolo di Hermione Granger in Harry Potter, era parcheggiata in un luogo non adatto.

Sono iniziati i lavori sulla serie Harry Potter ma nel frattempo la star della saga cinematografica questa settimana ha avuto un problema decisamente più comune di quelli affrontati a Hogwarts.

Su Twitter, Watson ha scritto:"Ancora alla ricerca di parcheggio a Stratford-upon-Avon. Il mercante di Venezia è ottimo se riesci a prendere i biglietti".

Nel tweet l'attrice ha taggato la Royal Shakespeare Company, confermando indirettamente di essere impegnata a guardare Il mercante di Venezia allo Swan Theatre mentre la sua auto impediva il deflusso di altri veicoli in un parcheggio per ben quattro ore.



La polizia del Warwickshire ha confermato di aver ricevuto una segnalazione di 'un'Audi S3 blu parcheggiata davanti ad un vialetto che bloccava due auto in High Street, vicino all'incrocio con Sheep Street a Stratford'.

Il proprietario della pizzeria Red Hot Mammas ha dichiarato al Daily Mail:"Il veicolo era parcheggiato di fronte al nostro cancello, che è una zona di divieto di sosta. Tre ore e mezza di ricerca del conducente era l'ultima cosa di cui avevo bisogno dopo dodici ore di lavoro".



Nelle foto pubblicate dal tabloid, si vede Emma Watson conversare con un ufficiale e l'autista di un carro attrezzi che cercava di portare la via sua auto. Prima che l'auto venisse portata via all'attrice è stata consegnata una documentazione.

Un testimone ha dichiarato che Emma Watson era piuttosto alterata:"Era contrariata che l'auto fosse stata portata via, è corsa da noi urlando 'Ehi, quella è la mia auto!'. ed è rimasta a discutere con il conducente del carro attrezzi ma lui non ne voleva sapere. Emma era con sua mamma che ha assistito a tutto dall'altra parte della strada".



A ottobre, Emma Watson ha parlato del suo temporaneo ritiro dalla recitazione dopo una carriera iniziata da giovanissima e ricca di successi.